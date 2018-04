فيتل سائق فيراري أول المنطلقين في سباق جائزة أذربيغان الكبرى

سيكون الألماني سيباستيان فيتل، سائق فيراري ومتصدر الترتيب العام، أول المنطلقين في سباق جائزة أذربيغان الكبرى للسيارات، الحلقة الرابعة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، غدًا الأحد، بعد تفوقه في التجارب التأهيلية الرسمية على حلبة باكو، اليوم السبت.

واحتل بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس المركز الثاني، وسينطلق من الصف الأمامي إلى جانب فيتل الذي سينطلق من الصدارة للمرة الثالثة على التوالي.

BREAKING: Sebastian Vettel storms to pole in Baku – his third in a row! ????#AzerbaijanGP ???????? #F1 pic.twitter.com/Tgqwzd7VQm

— Formula 1 (@F1) April 28, 2018