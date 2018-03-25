فيتل سائق فيراري يفوز بسباق أستراليا الافتتاحي لموسم “فورمولا 1”

فاز الألماني سيباستيان فيتل، سائق فيراري، بسباق جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحي لموسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد، بعدما تفوق على جميع منافسيه على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن.

واحتل بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس المركز الثاني، فيما حصل الفنلندي المخضرم كيمي رايكونن سائق فيراري الثاني على المركز الثالث.