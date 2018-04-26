WWE.. من هو السعودي منصور الشهيل “Manny Faberino” المتوقع ظهوره في أعظم رويال رامبل؟

رجحت تقارير صحافية سعودية، مشاركة المصارع السعودي منصور الشهيل، في عرض أعظم رويال رامبل الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية بالجوهرة المشعة غدًا الجمعة.

وسيكون الشهيل أول سعودي يشارك في الرويال رامبل.

كان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، طلب مشاركة مصارع سعودي في العرض.

وبرز اسم الشهيل أو Manny Faberino كما يطلق عليه في عالم wwe، بين عدد من السعوديين الذين حاولوا إثبات ذاتهم لنيل شرف الظهور في رويال رامبل.

وبحسب عكاظ، تعتبر حظوظ السعودي منصور الشهيل هي الأقوى من بين المصارعين الـ8 الذين تم اختيارهم، خصوصًا أن الشهيل حظي بتجارب سابقة في اتحادات صغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتمتع بأداء المصارعين (الهاي فلير) التي دائمًا ما تنجح في منافسات الوزن الخفيف.

ومنصور الشهيل ذو الـ21 عامًا من مواليد مدينة الرياض، وعاش معظم حياته في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الوحيد الذي سبق له خوض تجارب عدة في عالم المصارعة هناك، ويملك موهبة أشاد بها الجميع.

ونجح 8 مصارعين في تجارب الأداء بالمملكة العربية السعودية، وهم فيصل كردي، منصور الشهيل، حسين الدقل، ناصر باوزير، خالد الهذلي، عبد الله المغربي، فيصل البودي، أسعد الشريف.

موعد أعظم رويال رامبل في السعودية والقنوات المفتوحة الناقلة والنزالات المعلن عنها

ونشر الموقع الرسمي لـwwe تحديثًا جديدًا بخصوص عرض أعظم رويال رامبل بالمملكة العربية السعودية، الذي سيقام غدًا الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

موعد ومكان أعظم رويال رامبل

عرض أعظم رويال رامبل يقام في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يبدأ العرض من الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي للسعودية؛ ولكن هناك ساعة كاملة قبلها وهي عرض تحضيري قبل البداية الرسمية يبدأ من الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي.

القنوات الناقلة لأعظم رويال رامبل

القنوات التي ستنقل أعظم رويال رامبل لكل الدول العربية و الشرق الأوسط هي القنوات المفتوحة التالية (MBC Action) و (KSA Sports 1) و قناة أبوظبي الرياضية 1 و أبوظبي الرياضية 6 و عبر الإنترنت عن طريق (dawri plus) أما WWE Network فستنقلها لمن هم خارج الشرق الأوسط فقط، و لن تقوم بنقلها داخل المنطقة.

وأعلن wwe عن نفاذ تذاكر أعظم رويال رامبل بالكامل.

أعظم حدث في تاريخ WWE ???????? هنا في السعودية ???????? #أعظم_رويال_رامبل pic.twitter.com/mQ7Zg0H5De — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) April 25, 2018

نزالات أعظم رويال رامبل

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