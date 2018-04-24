WWE.. موعد أعظم رويال رامبل في السعودية والقنوات الناقلة والنزالات المعلن عنها

نشر الموقع الرسمي لـwwe تحديثًا جديدًا بخصوص عرض أعظم رويال رامبل بالمملكة العربية السعودية، الذي سيقام يوم الجمعة المقبل على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

موعد ومكان أعظم رويال رامبل

عرض أعظم رويال رامبل يقام في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يبدأ العرض من الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي للسعودية ولكن هناك ساعة كاملة قبلها وهي عرض تحضيري قبل البداية الرسمية يبدأ من الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي.

القنوات الناقلة لأعظم رويال رامبل

القنوات التي ستنقل أعظم رويال رامبل لكل الدول العربية و الشرق الأوسط هي القنوات المجانية التالية (MBC Action) و (KSA Sports 1) و قناة أبوظبي الرياضية 1 و أبوظبي الرياضية 6 و عبر الإنترنت عن طريق (dawri plus) أما WWE Network فستنقلها لمن هم خارج الشرق الأوسط فقط و لن تقوم بنقلها داخل المنطقة.

وأعلن wwe عن نفاذ تذاكر أعظم رويال رامبل بالكامل.

نزالات أعظم رويال رامبل

ـ نزال رويال رامبل يضم 50 نجمًا

نزال على لقب اليونفيرسال بين بروك ليسنر و رومان رينز داخل قفص حديدي

نزال على لقب WWE بين أي جاي ستايلز و شنسكي ناكامورا

نزال “تابوت” بين أندرتيكر و روسيف

نزال فردي بين جون سينا و تريبل اتش

نزال “سلالم” على لقب الانتركونتننتال بين سيث رولينز و ذا ميز و ساموا جو و فين بالور

نزال على لقب الولايات المتحدة بين جيف هاردي و جندر مهال

نزال على لقب سماكداون للزوجي بين ذا بليدجون بروذرز ضد ذا أوسوس

نزال على لقب راو للزوجي بين شيموس و سيزارو ضد “وكين” مات هاردي و براي وايت

نزال على لقب الوزن المتوسط.