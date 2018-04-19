الصربي نوفاك ديكوفيتش يودّع بطولة مونت كارلو الدولية بالهزيمة أمام النمساوي ثيم

الصربي نوفاك ديكوفيتش يودّع بطولة مونت كارلو الدولية بالهزيمة أمام النمساوي ثيم

المصدر: فريق التحرير

ودّع الصربي نوفاك ديكوفيتش، اليوم الخميس، فعاليات بطولة مونت كارلو الدولية للتنس المقامة في فرنسا.

وخسر ديكوفيتش من النمساوي دومينيك ثيم بمجموعة لمجموعتين ضمن منافسات الدور الثالث للبطولة، بواقع 7-6 و2-6 و3-6.

وبذلك، تأهل ثيم إلى دور الثمانية (ربع النهائي) للبطولة إلى جانب البلجيكي ديفيد جوفين، والألماني ألكسندر زفيريف، والبلغاري غريغور ديميتروف، والكرواتي مارين شيليتش .

وتعد بطولة مونت كارلو إحدى المسابقات التابعة للاتحاد الدولي للتنس، وانطلقت فعالياتها في 15 أبريل/ نيسان الجاري، وتستمر حتى 22 من الشهر ذاته، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 5 ملايين و238 ألف دولار.

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