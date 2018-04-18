نادال يتفوق على بيديني في بطولة مونت كارلو وديوكوفيتش يجتاز عقبة تشوريتش

دشن رفائيل نادال المصنف الأول عالميًا مسعاه للفوز بلقب بطولة مونت كارلو للتنس للأساتذة للمرة 11 بالفوز 6-1 و6-3 في الدور الثاني على الياش بيديني، بينما اجتاز نوفاك ديوكوفيتش عقبة بورنا تشوريتش.

وفاز نادال بالمجموعة الأولى بسهولة، بينما أبدى بيديني المصنف 58 عالميًا بعض المقاومة في المجموعة الثانية، وحافظ على ضربة إرساله حتى الشوط السادس قبل أن يكسر نادال إرساله مرتين متتاليتين ليحقق انتصارًا مقنعًا في ساعة و17 دقيقة.

وسيلتقي اللاعب الإسباني، الذي يسعى للفوز بلقبه 31 في بطولات الأساتذة وهو رقم قياسي، في دور الستة عشر مع الروسي كارين ختشانوف.

وقال اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا: “ستكون مواجهة صعبة جدًا أمام ختشانوف. سأحتاج إلى اللعب بكل قوة وتقديم أفضل لمحات التنس إذا أردت تخطيه”.

وأهدر ديوكوفيتش تسع نقاط لحسم المباراة قبل أن يفوز 7-6 و7-5 في الدور الثاني على تشوريتش.

وأنقذ اللاعب الكرواتي نقطتين لحسم المباراة، بينما كان متأخرًا 5-3 في المجموعة الثانية، وتعافى من تأخره 4-صفر والإرسال مع ديوكوفيتش، قبل أن ينقذ أربع نقاط أخرى لحسم المباراة في شوط عاشر ملحمي. ورد ديوكوفيتش، الذي سبق له الفوز مرتين بلقب مونت كارلو، بكسر إرسال منافسه على الفور قبل أن يحقق الانتصار في عاشر نقطة للفوز بالمباراة، ليضرب موعدًا في الدور الثالث مع دومينيك تيم المصنف الخامس.

وبدا الياباني كي نيشيكوري، الذي غاب عن جزء كبير من الموسم الماضي؛ بسبب إصابة في المعصم، في كامل تركيزه ليتفوق على الروسي دانييل ميدفيديف 7-5 و6-2 ويحقق سادس انتصار في مباراة رسمية هذا العام.

وحجز مارين شيليتش المصنف الثالث عالميًا بطاقة التأهل لدور الستة عشر بالفوز 6-3 و7-6 على الإسباني المخضرم فرناندو فرداسكو.