السينما في السعودية.. هذا ما قالته الأميرة ريما بنت بندر بعد مشاهدة فيلم النمر الأسود (فيديو)

عبّرت وكيلة الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، عن سعادتها لمشاهدتها فيلمًا سينمائيًا في السعودية برفقة ابنها، مشيرة إلى أن السعوديون يعيشون الآن لحظة تاريخية.

وحضرت وكيلة هيئة الرياضة، العرض الخاص لفيلم النمر الأسود، برفقة 600 مسؤول سعودي في افتتاح أول دار سينما بالمملكة.

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شاهد وكيلة الهيئة العامة للرياضة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان تعبر عن سعادتها لمشاهدتها فيلماً سينمائياً في #السعودية برفقة ابنها، مشيرة إلى أن السعوديون يعيشون الآن لحظة تاريخية.

. .#السينما_السعودية

. pic.twitter.com/pAWbV4f1uk — خبر عاجل (@AjelNews24) April 18, 2018

وافتتح وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عواد بن صالح العواد أول دار عرض سينمائي في المملكة، وذلك في المجمع السينمائي الحديث بمركز الملك عبدالله المالي في الرياض بحضور شخصيات محلية وعالمية بارزة في مجال صناعة السينما ووسائل الإعلام.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” قال العواد “كلنا سعداء في هذا اليوم التاريخي كونه يشهد أول عرض سينمائي في المملكة، في مجمع مجهز بالتقنيات والتجهيزات كافة التي توفر المتعة للأسرة، مشيرًا إلى أن ما تحقق اليوم هو نتاج جهد مشترك، ولم يكن ليتحقق لولا توفيق الله ثم توجيهات ودعم سمو ولي العهد”.

وأضاف “ما أسعدني وأثلج صدري، هذه الانطباعات الإيجابية التي تعكس مدى تعطش الجميع لمثل هذه الفعاليات، عادًّا هذه الخطوة بداية حقيقية لتطوير قطاع الترفيه بشكل عام وصناعة السينما بشكل خاص، مبينًا أنها ليست مبادرة ترفيهية فقط بل تعدّ رافدًا اقتصاديًا ويدعو إلى تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي”.

وتابع “أن السينما في المملكة ستكون صناعة كاملة الأركان، مدعومة بكوادر مميزة وإمكانيات ضخمة وقاعدة جماهيرية عريضة تواكب محتوىً ثريًا وإنتاجًا قويًا تقتحم به المملكة السوق السينمائي العالمي، إضافة إلى الانعكاسات الإيجابية التي تشمل محاور ثقافية وفنية وتنموية مع توفير فرصٍ وظيفية متعددة في هذه الصناعة وفقًا لرؤية 2030”.

وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن هذا الحدث سيكون بداية حقيقية لتطوير قطاع الترفيه بشكل عام وصناعة السينما بشكل خاص بهدف الارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي من خلال دعم النشاطات والفعاليات الترفيهية وأيضًا تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع بالمملكة رضا بن محمد الحيدر أن قطاع السينما سيكون رافدًا مهمًا ومساهمًا في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة الطموحة من خلال إنشاء بيئة إعلامية سعودية قادرة على تطوير الصناعة في الإعلام.

وقال الحيدر إن هيئة الإعلام المرئي والمسموع تعمل على تنظيم وتطوير قطاع الإعلام في المملكة ليصبح رافدًا إستراتيجيًا واستثماريًا من روافد الاقتصاد الوطني إضافة الى تأهيل ودعم البيئة المحلية السعودية وتقديمها للعالم.

وشهد الحضور في القاعة التي تتسع لأكثر من 600 مقعد، عرضًا خاصًا لفيلم Black Panther أو النمر الأسود وهو أحد أفلام هوليوود الشهيرة، التي أنتجت 2018.

ومن المقرر افتتاح ثلاث شاشات عرض إضافية في الربع الثالث من عام 2018 في مركز الملك عبدالله المالي، في خطوة تعكس بداية الشراكة التي من المتوقع أن تشهد افتتاح 40 مجمعًا سينمائيًا تابعًا لشركة “إيه أم سي” في مختلف مناطق المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة.