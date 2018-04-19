هل يشهد عرض “أعظم رويال رامبل” تواجد مصارعين سعوديين لأول مرة في wwe؟ (فيديو)

نشر حساب الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، جانبًا من “تجارب WWE السعودية” ضمن المعسكر التحضيري للموهوبين السعوديين، حيث يقوم فريق متخصص من WWE بتدريب المشاركين استعداداً للمشاركة في أعظم رويال رامبل.

وتستضيف المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في تاريخها عرضًا للمصارعة الترفيهية يوم 27 أبريل الجاري.

???? هل سنشاهد مواهب سعودية ضمن أبطال WWE !؟

يوم 27 أبريل سنكتشف ذلك في #أعظم_رويال_رامبل pic.twitter.com/a2m7uNmyLV — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) April 18, 2018

ووقع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية عقد شراكة طويلة الأمد بين wwe والمملكة العربية السعودية.

وتساءل آل الشيخ عن إمكانية تواجد مصارع سعودي في العرض، وهو ما دفع wwe لفتح الباب أمام الشباب السعوديين للتسجيل أملاً في الحصول على فرصة للظهور في الحدث التاريخي.

وظهر في فيديو بثته هيئة الرياضة عددًا من الشباب يتدربون من قبل فريق متخصص.

وقال الإعلامي محمد عواد عن العرض: “أعظم رويال رامبل في السعودية يأخذ منحى صادمًا لكل شخص يتابع المصارعة، خصوصًا لعرض خارج أمريكا”.

“مع مواجهة ستايلز – ناكامورا ، يكون هناك نزالات على جميع ألقاب رجال WWE وهو أمر غير مسبوق تاريخيًا في عرض واحد”.

“قفص وتابوت ورويال رامبل وكل الأحزمة في نفس اليوم.. شيء مذهل”.