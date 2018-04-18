نادي الوحدة السعودي يتوج بكأس الأمير محمد بن سلمان ويصعد لدوري المحترفين

توج نادي الوحدة السعودي بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى عقب نهاية مباراته أمام الخليج، بعد أن أعلن صعوده إلى الدوري السعودي للمحترفين في الجولة الماضية “قبل الأخيرة”.

وعزز الفريق الوحداوي صدارته لترتيب الفرق بعد فوزه على الخليج بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بضاحية الشرائع في مكة المكرمة.

ورفع فريق الوحدة رصيده إلى 58 نقطة بفارق 5 نقاط عن الحزم الوصيف الذي تأكد صعوده مباشرة إلى الدور السعودي للمحترفين بعد فوزه على المجزل 4ـ1 وخسارة منافسه الطائي من هجر 1ـ2.

وتعادل الكوكب مع غريمه الشعلة من دون أهداف، لينتقل الكوكب “الرابع” إلى اللعب في ملحق الصعود أو البقاء أمام الرائد، في حين سيلعب الطائي الثالث أمام أحد.

ومن ضمن نتائج الجولة الأخيرة تعادل العروبة وضمك 1ـ1 وفوز النهضة على النجوم 2ـ0 ونجران على جدة 4ـ3 والقيصومة على الوطني 2ـ0.