الفيفا يمنع نادي الوحدة من التعاقد مع أسامة هوساوي.. هل يعود لنادي الهلال؟

لن يكون بمقدور نادي الوحدة السعودي التعاقد مع المدافع السعودي أسامة هوساوي الذي أعلن رحيله عن الهلال بعد التتويج بلقب الدوري السعودي.

وقال حاتم خيمي، الرئيس الجديد لنادي الوحدة إن انضمام أسامة هوساوي لفريقه الصاعد حديثًا للدوري السعودي، بقرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي (الفيفا)

وأوضح حاتم الخيمي أن ناديه ممنوع من التسجيل بقرار من لجنة الانضباط، لعدم وفاء النادي بمستحقات أحد مدربيه السابقين.

وكان مقربون من هوساوي قد أكدوا أن اللاعب سيعتزل نهائيًا عقب كأس العالم 2018 في روسيا، حال فشل إدارة الوحدة في كسب الاستئناف ضد قرار المنع من التسجيل.

وودع هوساوي جماهير الهلال وكتب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”6 مواسم جميلة قضيتها في نادي الهلال حققنا فيها الكثير من البطولات ولله الحمد كل الشكر للجماهير الهلالية على دعمهم للاعبين لن أنساكم أتمنى لكم التوفيق”.

وانتقل هوساوي للهلال العام 2008 وظل معه حتى العام 2012، قبل أن ينتقل إلى الأهلي ويلعب معه حتى 2016، وعاد للهلال مجددًا وبقي في صفوفه حتى الموسم الحالي.

وليس من المعروف إن كل سيعود أسامة هوساوي للهلال أم سيعلن اعتزاله على مستوى الأندية بعد فشل انتقاله إلى الوحدة.