مايويذر يطلب مواجهة مكغريغور مجددًا لكن في UFC

أطلق الملاكم الأمريكي المعتزل فلويد مايويذر أكبر تلميح حتى الآن بشأن عودته من الاعتزال لمواجهة غريمه السابق كونور مكغريغور، لكن هذه المرة ستكون في منافسات UFC بدلًا من حلبة الملاكمة.

وتغلّب مايويذر على مكريغور في لاس فيغاس في أغسطس/ آب الماضي، وتفوّق الملاكم البالغ من العمر 40 عامًا ليجني أرباحًا طائلة.

لكن كثر الحديث مؤخرًا عن إعادة هذه المواجهة، وفقًا لقواعد منافسات الفنون القتالية المختلطة MMA، لكن مايويذر أكد مجددًا أنه قد يعود من الاعتزال لمواجهة مكغريغور مجددًا.

وقال مايويذر لشبكة “شوتايم سبورتس” التلفزيونية:”الاعتزال رائعًا، لكن كما يعلم الجميع اعتزلت من قبل وعدت إلى المنافسات، لكن هل يمكن أن أعود؟ نعم، لكن إذا فعلت ذلك ، يجب أن يكون في حلبة أوكتاغون”.

وحلبة أوكتاغون هي المكان الذي يستضيف منافسات UFC، والتي ابتعد عنها مكغريغور منذ قتاله مع مايويذر العام الماضي.

وأضاف الملاكم الأمريكي الذي لم يخسر من قبل:”تحدثت مع فريقي، ومروّج المباريات الذي رفض الاقتراح، لكنني تحدثت مع شوتايم وCBS، إذا كان بإمكاننا أن نلتقي مع دانا وايت، وUFC، ومن الممكن أن تحدث هذه المعركة، ويمكن أن تكون ضد كونور مكغريغور، ونحن لا نعرف”.

وتابع:”يمكن أيضًا أن نعقد صفقة متعددة النزالات، لكن شوتايم، و CBS، يجب أن يكونا منا إذا قمت بعقد صفقة متعددة النزالات في MMA، وأشعر أنه عندما تصل إلى هذا المستوى العالي، عليك أن تظهر بشكل راقٍ ومحترم، بمعنى أنني أعلم أنه عندما نخوض نزالًا نجحنا وجنينا أرباحًا كبيرة، لأن العالم يحب ما نفعله”.

ويعاني مكغريغور من مشاكل عدة مؤخرًا، وبات مستقبله الرياضي في خطر بعد القبض عليه إثر اعتدائه على حافلة تقل مقاتلين عشية ليلة UFC 223 في نيويورك.

وألقى المصارع الأيرلندي قذائف على حافلة تقل الروسي خبيب نورماجوميدوف، وتعرّض مايكل تشيزا للإصابة.