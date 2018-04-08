مايويذر يستغل الفرصة ويسخر من مكغريغور

وجد الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر الفرصة سانحة حتى يسخر من منافسه السابق كونور مكغريغور الذي ألقي القبض عليه إثر اعتدائه على حافلة تقل عدد من المصارعين المشاركين في ليلة UFC223 عقب تجريده من حزام وزن الخفيف.

وتفوق الملاكم الأمريكي المخضرم على منافسه الأيرلندي، بطل الفنون القتالية المختلطة، بالضربة القاضية الفنية في الجولة العاشرة للنزال الذي جرى بينهما العام الماضي في لاس فيغاس.

واعتدى مكغريغور (29 عامًا) على حافلة كانت تقل عددًا من المصارعين عقب انتهاء مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي ما أدى إلى إصابة عدد منهم واعتقل المصارع الأيرلندي في وقت لاحق ومثل أمام القضاء الأمريكي في نيويورك.

وأصيب المصارع مايكل كييزا إثر إلقاء مكغريغور لمقذوفات حديدية باتجاه نوافذ الحافلة التي كانت بداخلها المصارع الروسي خبيب نورمحمدوف.

وعقب هذه الأحداث المتلاحقة قال مايويذر لشبكة “شوتايم”: “عندما تصل إلى هذا المستوى العالي عليك أن تتعامل بشكل يليق بك. أتذكر خلال مواجهتنا تصرف بشكل لائق واستفاد كل منا. لكن خارج الحلبة، يجب أن تتصرف كما ينبغي”.

جاءت هذه النصيحة من مايويذر الذي اعتدى على صديقته السابقة جوزي هاريس أمام أطفالهما ليعاقب بعدها بالخدمة في منشأة اجتماعية مدة شهرين كما أنه كان بطلًا للعديد من حوادث العنف.

ويتردد على نطاق واسع أن الملاكم الأمريكي يستعد لمواجهة مكغريغور مجددًا لكن في الفنون القتالية المختلطة وليس الملاكمة.

لكن عقب هذه الواقعة من غير المرجح أن ينافس مكغريغور مجددًا في UFC بعد الإصابات التي تسبب فيها لزملائه.