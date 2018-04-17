نجاة الدراج النيوزيلندي جورج بينيت بعد حادث سيارة

نجا النيوزيلندي جورج بينيت من إصابات كادت تكلفه حياته، بعدما تعرض لحادث اصطدام بسيارة خلال مران برياضة الدراجات في إيطاليا.

وكان متسابق لوتو إن.إل جامبو يستعد لمرحلة في سباق إيطاليا للدراجات قبل أن يتعرض للحادث.

وقال بينيت لموقع سايكلينغ نيوز على الإنترنت: “كنت أسير بسرعة عالية ضد الساعة؛ من أجل الاستعداد لسباق إيطاليا.

“جاءت سيارة من الجانب الآخر ولم أتمكن من رؤيتها واتجهت ناحية اليسار واصطدمت بالسيارة وسقطت.

“كنت محظوظًا بطريقة وقوع الحادث.. أعتقد أني كنت محظوظًا بالبقاء على قيد الحياة. كان من الممكن أن أجد نفسي على كرسي متحرك حتى نهاية عمري”.

وشهد سباق باريس-روبيه هذا الشهر وفاة المتسابق البلجيكي مايكل جولارتس عن عمر 23 عامًا، بعد تعرضه لحادث عقب إصابته بنوبة قلبية.