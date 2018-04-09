وفاة متسابق الدراجات البلجيكي غولارتس بعد حادث اصطدام

تُوفي المتسابق البلجيكي مايكل غولارتس عن عمر 23 عامًا، بعد إصابته بنوبة قلبية خلال مشاركته في سباق باريس-روبيه للدراجات.

وقال فريق فيرانداس فيلمز-كريلان في بيان، يوم الأحد: “لا يمكن تخيل مدى الحزن الذي أصابنا بعد وفاة المتسابق والصديق مايكل غولارتس. رحل عن عالمنا مساء الأحد في مستشفى ليل”.

وأظهرت لقطات تلفزيونية في وقت سابق خضوع المتسابق للعلاج على جانب الطريق بعد سقوطه.