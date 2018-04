بعدما دهس زميله في سباق فورمولا 1.. تغريم سائق فيراري 50 ألف يورو (فيديو)

عوقب فيراري بغرامة قدرها 50 ألف يورو (61385 دولارًا) بعد إصابة أحد فنيي الفريق ونقله إلى مستشفى مصابًا بكسر في الساق، بعدما اصطدم به كيمي رايكونن خلال وقفة صيانة في سباق جائزة البحرين الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، الأحد.

وأبلغ الفريق رايكونن، الذي كان يحتل المركز الثالث، بالتوقف على الفور والانسحاب من داخل مركز الصيانة، بينما فاز زميله سيباستيان فيتل بالسباق.

وقال فيراري، إن الفني عند الإطار الأيسر الخلفي واسمه فرانشيسكو نقل للمستشفى عقب الاشتباه في إصابته بكسر في مقدمة الساق وعظمة الشظية.

وأطاحت به سيارة السائق الفنلندي الذي حصل على إذن خاطئ بالانطلاق رغم تغيير ثلاثة إطارات فقط.

وقال رايكونن بطل العالم 2007: “أنطلق عندما أحصل على الضوء الأخضر.. لم أر ماذا حدث وللأسف تعرض (الفني) للإصابة. عملي هو الانطلاق عند الضوء الأخضر. أتمنى أن يكون بخير”.

Shocker for Kimmi Raikkonen’s #Ferrari pit man in the #BahrainGP tonight OUCH !!???????? pic.twitter.com/lKcPWz2phf

— Michael McGuire (@MIGYR67) April 8, 2018