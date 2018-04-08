رافع أثقال ينهار بشكل مروع خلال منافسات ألعاب الكومنولث (فيديو)

شهدت نهائيات بطولة الكمنولث لرفع الأثقال في فئة الرجال في وزن 94 كجم مشهدًا مؤلمًا بعد انهيار اللاعب الويلزي جوشوا باري، خلال رفعه للأثقال في محاولته الأولى.

ويتنافس باري البالغ 27 عامًا للمرة الأولى في البطولة، إذ سقط على الأرض بعدما حاول رفع 160 كجم.

وعندما حاول باري إراحة “بار” الحديد على صدره يبدو أنه منع الهواء من الوصول للقصبة الهوائية؛ ليفقد وعيه ويسقط على الأرض بشكل صادم، ليسقط فورًا على ظهره وبدت عليه علامات نقص الأوكسجين.

وهرع إليه على الفور المسعفون لمساعدته، إذ ساعدوه في عملية تنفسه وإفاقته.

وطمأن المذيع الداخلي للبطولة الجماهير على اللاعب، مشددًا على أنه سيكون بخير.

وفشل باري في التعافي في الوقت المناسب من أجل محاولته الثانية في الرفع، لكنه انسحب دون مساعدة من المسعفين وسط تصفيق حار من الحضور.