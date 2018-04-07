رافع أثقال أسترالي يفوز بالميدالية البرونزية رغم إصابته بـ”تمزق عضلي” (فيديو وصور)

عانى رافع أثقال أسترالي محترف من تمزق في عضلة الباي (ذات الرأسين) قبل أسابيع قليلة من دورة “ألعاب الكومنولث”، لكنه لم يسمح للإصابة بمنعه من المنافسة.

تحمل رافع الأثقال الأسترالي، فرانسوا إيتوندي، الإصابة حتى فاز بالميدالية البرونزية في دورة ألعاب الكومنولث للمرة الثانية على التوالي رغم إصابته؛ ما أدى إلى تدهور الإصابة.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ما قاله فرانسوا في مقابلة شبكة news7 حول الميدالية وإصابته، مشيرًا إلى أنه كان ليفوز بالميدالية الذهبية لو لم يكن مصابًا، وقال: ” أنا سعيد بالميدالية البرونزية والتتويج على المنصة، ولكن هذا ليس ما تمرنت من أجله، ولولا هذه الدراما لفزت بالميدالية الذهبية بسهولة”.

يذكر أن الفائز بالميدالية الذهبية رفع وزن 316 كجم، فيما يقول أتوندي إنه تدرب على رفع وزن إجمالي 320 كجم قبل البطولة.

وكان “فرانسوا” يرفع 169 كيلوغرامًا في اللحظة التي تمزقت فيها عضلته مرة أخرى، حيث صرخ من الألم الشديد قبل أن يترك الوزن، وينهار على المنصة.

وفي مشهد مدهش، بعد انهياره بدقائق، تم تصوير أعضاء فريقه وغيرهم وهم يصفعون ذراعه المصاب مرارًا وتكرارًا في مزاح بدا مؤلمًا.