أهم نزالات ريسلمانيا 34 وطرق المشاهدة.. هل يظهر أندرتيكر لمواجهة جون سينا؟

ينطلق عرض ريسلمانيا 34 فجر يوم الـ 9 من أبريل بداية من الساعة الـ 12 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية، ويمكن لمحبي رياضة المصارعة الترفيفية أن يشاهدوا النزالات فقط على WWE Network بحسب الموقع الرسمي لرياضة المصارعة الترفيهية على الإنترنت.

أهم النزالات المعلن عنها في ريسلمانيا 34

أعلن الموقع الرسمي للعبة على الإنترنت عن النزالات التي ستندلع في العرض المباشر وكانت كالآتي:

ـ نزال على لقب اليونفيرسال يجمع بروك ليسنر برومان رينز.

ـ نزال على لقب WWE بين أي جاي ستايلز وشنسكي ناكامورا.

ـ نزال ثلاثي على لقب الإنتركونتننتال يجمع ذا ميز وسيث رولينز ضد فين بالور.

ـ نزال رباعي على لقب الولايات المتحدة بين راندي أورتن وجندر مهال ضد بوبي رود ضد روسيف.

ـ نزال ثلاثي على لقب سماكداون للزوجي أطرافه ذا أوسوس ضد نيو داي ضد ذا بليدجون بروذرز.

ـ نزال زوجي بين روندا راوزي وكيرت أنجل ضد ستيفاني ماكمان وتريبل اتش.

ـ نزال زوجي آخر بين دانيال براين وشين ماكمان ضد كيفن أوينز وسامي زين مع ملاحظة أنه اذا خسر سامي وكيفن سيتم طردهما نهائيًا من سماكداون.

ـ نزال على لقب راو للسيدات بين أليسكا بليس ونيا جاكس.

ـ نزال على لقب سماكداون للسيدات يجمع شارلوت فلير وأسكا.

ـ نزال باتل رويال اندريه ذا جاينت التكريمي.

ـ نزال على لقب راو للزوجي بين شيموس وسيزارو ضد برون سترومان و زميل له لم يتم الإعلان عنه.

ـ نزال على لقب الوزن المتوسط بين سيدريك ألكساندر ضد مصطفى علي.

ـ نزال باتل رويال خاص للسيدات بمشاركة نجمات من راو و سماكداون.

جون سينا وأندرتيكر

وبدأت تكهنات حول ظهور أندرتيكر بشكل مفاجي في العرض لمواجهة جون سينا، بعدما قام الأخير بإهانة الحانوتي أكثر من مرة طالبًا مواجهة خاصة في ريسلمانيا 34 دون أن يحصل على رد.

وسيتواجد سينا في العرض لتلبية طلب أحد الأطفال بالحصول على نزال معه وهزيمته.