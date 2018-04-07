مشجع إيراني يحتج على منع النساء من دخول الملاعب بطريقة غريبة (صورة)

سلطت عدد من المواقع الإخبارية الإيرانية، اليوم السبت، الضوء على صورة لاحتجاج مشجع على حظر النظام، النساء من دخول ملاعب كرة القدم منذ عام 1979.

ونشر موقع “سحام نيوز”، صورة لمشجع نادي برسبوليس ممثل العاصمة طهران في الدوري الممتاز لكرة القدم، وهو يرتدي وشاحًا خلال تواجده في مدرجات الملعب للاعتراض منع السلطات النساء من دخول ملاعب كرة القدم.

وأوضحت الوكالة: “هذه الصورة تم التقاطها أثناء المباراة التي جرت عصر يوم السبت بين نادي برسبوليس طهران، ونادي بديده مشهد، التي أقيمت بمحافظة مشهد شمال شرق البلاد”.

وتوج برسبوليس بطلًا للدوري الإيراني لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه، قبل ثلاث مباريات لانتهاء الدوري لهذا العام.

وفاز برسبوليس بهدف نظيف أمام نادي بديده مشهد ما جعله يحصد كأس هذه البطولة هذا العام قبل ثلاثة مباريات لنهاية الدوري الايراني لكرة القدم.

وارتفع رصيد برسبوليس بهذا الفوز الى 60 نقطة بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه ذوب اهن اصفهان الذي تغلب على سبيدرود رشت 3-0 اصفهان.

وسجل هدف برسبوليس وحيد أميري في الدقيقة في الدقيقة 77 بضربة رأس فشل حارس مرمى بديده في صدها.