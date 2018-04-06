نادال يحقق رقمًا قياسيًا ويمنح إسبانيا التعادل أمام ألمانيا بكأس ديفيز للتنس

عاد الإسباني رفائيل نادال لملاعب التنس مجددًا وفاز، اليوم الجمعة، على الألماني فيليب كولشرايبر بنتيجة 6-2 و6-2 و6-3 في كأس ديفيز، محققًا رقمًا قياسيًا لأكبر عدد من الانتصارات المتتالية في تاريخ البطولة.

ولم يلعب المصنف الأول عالميًا منذ أن انسحب من دور الثمانية لبطولة أستراليا المفتوحة أمام الكرواتي مارين شيليتش في يناير/ كانون الثاني الماضي؛ بسبب إصابة في الساق. لكنه عاد للتألق أمام كولشرايبر ليمنح التعادل 1-1 لإسبانيا الفائزة باللقب خمس مرات أمام ألمانيا.

وبهذا الفوز يكون نادال قد حقق أكبر عدد من الانتصارات المتتالية بالفوز في 23 مباراة في منافسات الفردي والزوجي بالبطولة.

وتقدمت فرنسا حاملة اللقب 1-صفر على منافستها إيطاليا بعد أن فاز لوكا بوي على اندرياس سيبي بنتيجة 6-3 و6-2 و4-6 و3-6 و6-1.

كما تقدمت كرواتيا على قازاخستان عندما فاز شيليتش على ديمتري بوبكو 6-2 و6-1 و6-2.

ومنح نادال التعادل لبلاده على ملعب بلنسية بعد أن تأخرت أمام ألمانيا، عقب فوز الكسندر زفيريف على ديفيد فيرير 6-4 و6-2 و6-2.

وقال نادال لموقع كأس ديفيز على الإنترنت: “إنه أمر إيجابي بكل تأكيد أن أحقق الفوز بثلاث مجموعات متتالية. كانت مباراة قوية، أشعر بالارتياح لعودتي إلى الملاعب الرملية، العودة تحمل شعورًا متميزًا. العودة بعد الإصابات دومًا ما تتسم بالصعوبة. كان أمرًا رائعًا أن أعود أمام جمهوري في هذا اليوم التاريخي. أشعر بسعادة غامرة”.

وتستضيف الولايات المتحدة أيضًا في دور الثمانية بلجيكا في ناشفيل، حيث سيواجه جون ايسنر منافسه جوريس دو لور في مباراة الفردي الأولى.