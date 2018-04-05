كأس ديفيز بوابة نادال للعودة إلى ملاعب التنس

يعود لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال إلى الملاعب، غدًا الجمعة، في مواجهة مع الألماني فليب كولشرايبر، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس ديفيز، بعد ما يربو على ثلاثة أشهر من الغياب بداعي الإصابة.

ولم يخض نادال، المصنف الأول عالميًا، أي مباراة رسمية منذ 23 يناير الماضي، عندما انسحب من دور الثمانية لبطولة أستراليا المفتوحة إثر تعرضه لإصابة في الفخذ الأيمن.

وحاول نادال العودة أواخر فبراير الماضي من بوابة بطولة أكابولكو المكسيكية للتنس، ولكن الإصابة عادت لمهاجمته مجددًا ليقرر الغياب أيضًا عن منافسات بطولتي إنديان ويلز وميامي.

ويواجه اللاعب الإسباني، الفائز بـ 16 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، مع كولشرايبر في ثاني لقاءات جولة المباريات بين إسبانيا وألمانيا في ربع نهائي كأس ديفيز، والتي تبدأ بمباراة بين دافيد فيرير، وألكسندر زفيريف، في مدينة فالنسيا الإسبانية.

ويخوض نادال مباراة في منافسات الزوجي السبت المقبل، كما سيشارك في إحدى مباراتي الفردي يوم الأحد، إذا اقتضت الحاجة إقامة المباراتين.

وتُقام المواجهات بين إسبانيا وألمانيا على الأراضي الرملية، حيث يلتقي الفائز منهما مع فرنسا، أو إيطاليا.