انتصارات سهلة لهاليب وشارابوفا في بطولة شينتشين للتنس

أطاحت سيمونا هاليب، المصنفة الأولى على العالم، بالأمريكية نيكول جيبس بينما قدمت ماريا شارابوفا أداءً سلسًا في انتصارها بمجموعتين متتاليتين على الرومانية ميهايلا بوزارنسكو في الدور الأول لبطولة شينتشين المفتوحة للتنس للسيدات، اليوم الاثنين.

وسددت هاليب، التي حققت الفوز 6-4 و6-1، ثلاث ضربات إرسال ساحقة إضافة إلى 12 ضربة حاسمة وكانت في أقوى حالاتها لتضرب موعدًا مع الصينية دوان ينغ ينغ في الدور الثاني، بعد فوز الأخيرة على يفجينا رودينا 6-2 و7-5.

وقالت هاليب التي نالت لقب بطولة شينتشين المفتوحة في عام 2015 “من الرائع دوما أن ألعب هنا في شينتشين. هذا أول انتصار لي هذا العام باعتباري المصنفة الأولى على العالم.

“لذا فأنا سعيدة ومستمتعة بوقتي”