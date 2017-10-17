شارابوفا تودع بطولة موسكو من الدور الأول

خسرت الروسية ماريا شارابوفا أمام السلوفاكية ماجدلينا ريباريكوفا 7 / 6 (7 / 3) و6 / 4، اليوم الثلاثاء، في الدور الأول من بطولة كأس الكرملين.

وكانت شارابوفا قد حصلت على بطاقة دعوة (وايلد كارد) من المنظمين للمشاركة في البطولة، بعدما حصلت على بطولة الصين المفتوحة، وهي البطولة رقم 36 في مسيرتها والأولى لها بعد إيقافها 15 شهرًا بسبب المنشطات.

وتعين على شارابوفا، البالغة 30 عامًا، العودة من الصين للمشاركة في البطولة، التي تقام بموسكو، وتشارك فيها للمرة الأولى منذ 2007، لتستهل مبارياتها أمام المصنفة الثامنة في البطولة.

وقفزت شارابوفا من التصنيف الـ86 لتصبح المصنفة رقم 57 بفضل فوزها ببطولة تيانجين.

من جانبها، قالت ريباريكوفا: “كانت مباراة صعبة للغاية بالنسبة لي، لأنني شعرت أنها مباراة في كأس الاتحاد. إنه أمر طبيعي للغاية، ماريا لاعبة رائعة وهي بطلة حقيقية”.

وأضافت: “سعيد لأنني تمكنت من عبور هذه المباراة، وهذا جيد لتعزيز ثقتي.. أنا سعيد للغاية بهذا الفوز”.

وكانت ريباريكوفا قد أنهت بطولة لينز في مركز الوصيف، حيث خاضت الأسبوع الماضي مباريات عديدة مثل شارابوفا.