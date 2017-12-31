غارسيا تنسحب باكية من بطولة برزبين للتنس بسبب إصابة في الظهر (فيديو)

غادرت الفرنسية كارولين غارسيا الملعب باكية، بعدما أضطرت؛ وبسبب إصابة في أسفل الظهر للانسحاب من مباراتها في الدور الأول لبطولة برزبين الدولية للتنس، أمام مواطنتها أليز كورنيه، اليوم الأحد.

وفازت غارسيا (24 عامًا)، والتي عانت من إصابة في الظهر في الموسم الماضي، بالمجموعة الأولى 6-3 قبل أن تفوز كورنيه بنفس النتيجة في المجموعة الثانية، ويتأجل الحسم.

وبدت غارسيا؛ وكأنها تعاني من متاعب وحصلت على وقت مستقطع للعلاج الطبي قبل المجموعة الفاصلة، لكنها قررت الانسحاب من المباراة بعد فشلها في تنفيذ ضربتي إرسال.

وقالت غارسيا للصحافيين: “دائمًا كنت أعاني من مشكلات في الظهر”.

وأضافت اللاعبة الفرنسية: “في بداية المباراة شعرت بألم في أسفل الظهر. وكان الألم مختلفًا هذه المرة. وزادت حدة الألم، ولم يكن بوسعي التحرك، وكان لا بد من الانسحاب”.

Coup dur pour Caroline #Garcia. À Brisbane, touchée au dos, "Caro" a abandonné en début de troisième set face à @alizecornet.

???? @BrisbaneTennis #BrisbaneTennis pic.twitter.com/KO3gGTCOXt — So Tennis (@sotennis1) December 31, 2017

لكن غارسيا عبرت عن أملها بألا يؤثر عليها الألم، خلال الاستعداد لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الجديد، والتي تنطلق منتصف الشهر المقبل.

وقالت غارسيا: “أمامي أسبوعان، وهو وقت طويل.. لكني سأبذل قصارى جهدي”.

وستلتقي كورنيه في الدور المقبل مع الكرواتية ميريانا لوتشيتش-باروني، التي فازت في الدور الأول على الألمانية تاتيانا ماريا 6-4 و4-6 و6-صفر.

وفي مقابلة في الملعب قالت كورنيه، التي خسرت في نهائي العام الماضي أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا: “أنا في غاية الأسف لما حدث لكارولين. أنا أعرف ما يعينه ألم الظهر، وأتمنى أن تتعافى قبل بطولة أستراليا المفتوحة.. لا يمكنني القول إنني سعيدة بتأهلي بهذه الطريقة؛ لكن المغامرة تستمر بالنسبة لي.”

وأضافت كورنيه: “في العام الماضي قدمت أداء رائعًا، ووصلت للمباراة النهائية، ولدي ذكريات جميلة، وأتمنى تحقيق أفضل نتيجة هذا العام”.

وفي مباريات آخرى فازت المصنفة السابعة أنستاسيا سيفاستوفا على الأسترالية سمانثا ستوسور 6-1 و6-3، وفازت آنا كونيوه على كيكي بيرتنز 6-1 و6-2.

وفي فردي الرجال فاز الأوكراني الكسندر دولجوبولوف على منافسه الأرجنتيني دييغو شوارتزمان المصنف السادس بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-4 و7-6.