بحجم ملعب التنس.. شاهد أصغر جزيرة مأهولة في العالم (صور)

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صورًا لأصغر جزيرة مأهولة في العالم، وهي بحجم ملعب للتنس، وتقع في مدينة نيويورك.

وتعتبر الجزيرة، التي تقع في منتصف نهر في شمال ولاية نيويورك، كافية لمنزل صغير واحد وهو أمر وجيه، نظرًا لأن بقعة صغيرة قبالة خليج الإسكندرية في ولاية نيويورك تعد كل شيء.

الجزيرة هي واحدة من 1.864 جزيرة تقع على نهر سانت لورانس، الذي يفصل نيويورك عن أونتاريو، كما تعتبر جزءًا من أرخبيل، وهو أحد أشكال سطح الأرض، والذي يرمز لأي مجموعة متقاربة ومتجاورة من الجزر.

وتعرف الجزيرة باسم Hub Island، تم شراؤها في عام 1950 من قبل عائلة تعرف باسم سيزيلاندس، وزرعت العائلة شجرة وبنت كوخًا استغرق تقريبًا كل بوصة مربعة من الأراضي الجافة المتاحة.

وكانت العائلة تعتزم أن تكون الجزيرة صغيرة؛ ولكن الاهتمام الذي تلقته من السياح الفضوليين دمر هذه الخطط.

وتعتبر الجزيرة نصف حجم جزيرة “بيشوب روك”، التي صنفت من قبل كأصغر جزيرة مأهولة في العالم، ولكن في عام 1982، أصبحت المنارة في الجزيرة تعمل بطريقة آلية، لذلك لم يكن هناك حاجة للبشر، وهذا يعني أنها فقدت وضعها كجزيرة مأهولة بالسكان.

يُذكر أن جزيرة “بيشوب روك”، هي إحدى الجزر المائة والخمسين الأخرى التي تحيط بالمملكة المتحدة البريطانية.