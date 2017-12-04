مقتل بطل كولومبي لرفع الأثقال

مقتل بطل كولومبي لرفع الأثقال

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

أعلن الاتحاد الكولومبي لرفع الأثقال مقتل البطل إدوين موسكيرا، البالغ 32 عامًا، بيد قاتل محترف أثناء تواجده في حانة.

وحسب السلطات المحلية لمنطقة بالميرا الكولومبية، فإن إدوين كان متواجدًا في حانة ودخل القاتل ووجه له رصاصتين واحدة في الرأس والثانية في الركبة.

ورصدت السلطات الكولومبية في المنطقة مكافأة  10 ملايين بيزوس (حوالي 3337 دولارا) لمن يدلها على القاتل.

ويعتبر موسكيرا أحد أبطال كولومبيا في رفع الأثقال، وحل في المركز السابع في أولمبياد ريو دي جانيرو  2016.

واشتغل موسكيرا جنديًا محترفًا  في كتيبة المهندس أوغوستين كودوزي في بالميرا طيلة 14 عامًا.

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