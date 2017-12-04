مقتل بطل كولومبي لرفع الأثقال

أعلن الاتحاد الكولومبي لرفع الأثقال مقتل البطل إدوين موسكيرا، البالغ 32 عامًا، بيد قاتل محترف أثناء تواجده في حانة.

وحسب السلطات المحلية لمنطقة بالميرا الكولومبية، فإن إدوين كان متواجدًا في حانة ودخل القاتل ووجه له رصاصتين واحدة في الرأس والثانية في الركبة.

#LasMásVistas | De la gloria al luto: fue asesinado el pesista olímpico Edwin Mosquera, quien tuvo una destacada participación en los Olímpicos de 2016 https://t.co/Jv1hhSm51L pic.twitter.com/GLmX3YhzHS — Noticias RCN (@NoticiasRCN) December 4, 2017

ورصدت السلطات الكولومبية في المنطقة مكافأة 10 ملايين بيزوس (حوالي 3337 دولارا) لمن يدلها على القاتل.

ويعتبر موسكيرا أحد أبطال كولومبيا في رفع الأثقال، وحل في المركز السابع في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

واشتغل موسكيرا جنديًا محترفًا في كتيبة المهندس أوغوستين كودوزي في بالميرا طيلة 14 عامًا.