رغم إصابته بـ”التقزم”.. بريطاني يحلم بلقب بطل العالم لرفع الأثقال بأولمبياد موسكو (صور)

رغم المشاكل الجسدية ومرض “التقزم” لم يتراجع القزم البريطاني عن السعي نحو حلمه لنيل لقب بطل العالم في رفع الأثقال في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للمعاقين في موسكو هذا العام، حيث يأمل في تحقيق رقم قياسي عالمي جديد برفع أثقال تزن 97,5 كغم، بما يعادل ضعف وزن جسمه، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

ويقضي ريتش ويليس (48 عامًا) معظم وقته حاليًا في التدرب في الصالة الرياضية للاستعداد للمشاركة في هذه البطولة، وكان القزم الذي يبلغ طوله 3 أقدام و8 بوصات، قد فاز في وقت سابق بلقب بطل العالم في رفع الأثقال للمعاقين.

وعلى الرغم من إصابة ويليس بجنف (ميل جانِبيٌّ) في العمود الفقري، فإنه مستمر في التدريب على رفع الأثقال، وخضع للعديد من العمليات الجراحية، وفي العام 2004 أخبره الأطباء أنه قد يفقد كلا ساقيه بسبب التهاب المفاصل.

ويخفف من حدة آلام هذا البطل في رفع الأثقال زوجته شارلوت وابنته الصغيرة شيري، 6 سنوات، التي تحضر معه تدريباته الرياضية لدعمه، والتي تربطها “علاقة فريدة” بوالدها، رغم أنها أطول منه.

ويستطيع ويليس رغم مرضه ومشاكله الجسدية، أن يلبس جواربه ويخلعها وحده، ويوثق رباط الحذاء، ويغسل الأطباق، ويستطيع الصعود للرفوف العلوية.

ووفقًا للصحيفة، لم يكن ويليس يفكر في رياضة رفع الأثقال حتى العام 2016، عندما رأت ابنته شيري، أحد المعاقين على الشاشة يمارس هذه الرياضة، وقالت له: “هل يمكنك فعل ذلك، يا أبي؟”.

ويصف ويليس هذا العام بأنه “كانت سنة صعبة وعاصفة”، موضحًا أن إعجاب ابنته بما حققه هو كل ما يريده.

ويؤكد ويليس أن “الرسالة التي يريد إيصالها للعالم أنه مهما كانت قيودك أو معوقاتك الخاصة، فعليك أن تتحداها، فلا أحد يدري ما يمكن للنفس البشرية أن تحققه، ويكفيك شرف المحاولة”.

وبعد بطولة العالم في موسكو، يطمح ويليس، الذي يقطن بمدينة دريفيلد في شرق مقاطعة يورك البريطانية في حجز مكان له في دورة الألعاب الأولمبية للمعاقين في طوكيو 2020.