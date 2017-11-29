NBA.. طرد العملاق جيمس لأول مرة لم يمنع كافاليرز من الفوز على هيت

تعرض ليبرون جيمس، عملاق كليفلاند كافاليرز، للطرد لأول مرة في مسيرته لكن فريقه نجح رغم ذلك في الفوز 108-97 على ميامي هيت في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، أمس الثلاثاء.

وخرج جيمس مطرودًا قبل حوالي دقيقتين من نهاية الربع الثالث بعدما صرخ في وجه الحكم كين فيتزجيرالد بسبب عدم احتساب خطأ لصالحه بعد اشتراك من منافسه حسن وايتسايد خلال تصويب الكرة.

وغادر جيمس، الذي تعرض للطرد بهذه الطريقة لأول مرة في مسيرته الممتدة على مدار 15 عامًا، المباراة بينما كان كافاليرز متقدمًا بنتيجة 93-70.

وسجل جيمس قبل طرده أمام فريقه السابق هيت 21 نقطة كما استحوذ على 12 كرة مرتدة ومرر ست كرات حاسمة.

وانتفض هيت بعد ذلك وقلص الفارق لكن كيفن لاف لاعب كافاليرز تألق وتصدر قائمة مسجلي النقاط في المباراة برصيد 38 نقطة، كما استحوذ على تسع كرات مرتدة.

وسجل ديو ويترز، لاعب هيت، 21 نقطة وأضاف زميله بام أديبايو 19 نقطة لكن هذا لم يكن كافيًا لتجنب الخسارة أمام الفريق الذي بلغ الدور النهائي للمسابقة الموسم الماضي.

وهذا الفوز التاسع على التوالي لكافاليرز هذا الموسم.