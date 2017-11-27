NBA.. كارول يقود بروكلين نتس للفوز على جريزليس بدوري السلة الأمريكي

حقق ديمار كارول أفضل رقم له هذا الموسم، وسجل 24 نقطة؛ ليقود بروكلين نتس إلى الفوز على مضيفه ممفيس جريزليس 98 / 88، مساء الأحد، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

كذلك قدم تريفور بوكر عرضًا مقنعًا ضمن صفوف نتس، وسجل للفريق 16 نقطة و11 متابعة، وأضاف زميله جو هاريس 13 نقطة، بينما سجل كل من مارك جاسول وتايريك إيفانز 18 نقطة لممفيس جريزليس، الذي مني بالهزيمة الثامنة له على التوالي.

ورفع بروكلين نتس عدد انتصاراته هذا الموسم إلى سبعة مقابل 12 هزيمة، بينما كانت الخسارة هي الثانية عشر لجريزليس مقابل سبعة انتصارات.

وسجل جوران دراجيتش 24 نقطة، وأضاف واين إلينغتون 19 نقطة، وجيمس جونسون 15 نقطة؛ ليفوز ميامي هيت على مضيفه شيكاغو بولز 100 / 93 .

وفي مباراة أخرى، سجل كارل أنتوني تاونز 32 نقطة و12 متابعة؛ ليقود مينيسوتا تيمبروولفز إلى الفوز على ضيفه فينيكس صنز 119 / 108.