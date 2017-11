جماهير فريق إسرائيلي تُكرم “أندرتيكر” (صور)

كرّمت جماهير فريق إسرائيلي أسطورة المصارعة الحرة للمحترفين WWE أندرتيكر قبل مواجهة فريق هابوئيل بئر السبع في الدوري هناك بوضع لافتة ضخمة بصورة المصارع المخضرم بحجم مدرج كامل.

ووضعت جماهير فريق بيتار القدس لافتة ضخمة لصورة أندرتيكر داخل مدرجات ملعبهم “تيدي مالشا” الذي يتسع إلى 33500 ألف متفرج خلال مباراة الفريق أمام هابوئيل بئر السبع ليلة الإثنين.

وتذكرت جماهير بيتار القدس المصارع الذي اعتزل منذ فترة بهذه اللافتة التي كتبوا عليها بالعبرية “رجل لا يجب أن يموت بل يذهب للجحيم”.

المثير في الأمر أن ملعب الفريق يطلق عليه جمهوره “الجحيم” أي أن الجماهير ترحب بأندرتيكر في ملعبها الذي يحظى بداخله الضيوف بأجواء عدائية.

Israel soccer fans break out the Undertaker banner ☠️ (via @fcbeitar) pic.twitter.com/BfR5AqyhdQ

— Bleacher Report WWE (@BR_WWE) ٢٨ نوفمبر، ٢٠١٧