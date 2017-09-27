هل عاد أسطورة المصارعة “أندرتيكر” في عرض “سماكداون” الأخير؟.. (فيديو)

شهد عرض “سماكداون” الأخير الذي أقيم، أمس الثلاثاء، مفاجأة محبطة لجمهور محبي أسطورة المصارعة “أندرتيكر”.

وخيّم الظلام على الصالة في النزال الثالث ،وقرعت أجراس الأسطورة “أندرتيكر”، ما حيّر الجماهير التي ترقبت ما سيحدث، وظهر أحدهم يرتدي نفس معطفه وقبعته الشهيرة.

وتبين بعد ذلك أنه النجم دولف زيغلر “الذي سخر من الجماهير التي قابلته بهتافات صاخبة “أنت مقرف” لتقليده أندرتيكر، وسألهم إن كانوا قد صدموا من مشاهدة رجل ميت.

ورد زيغلر على هتاف الجمهور بأن أي شخص بإمكانه شراء ذلك الزي والتنكر به، وعاد للحديث بعد ذلك عن أنه أفضل المصارعين فوق الحلبة، وقاطع المصارع المخضرم بوبي روود حديث زيغلر ودخل إلى الحلبة وأثنى عليه متحدثًا إنه بالفعل نجم وصاحب موهبة كبيرة للغاية ،لكنّه في الوقت ذاته شخص أحمق بسبب تصرّفاته كل أسبوع.

وكان زيغلر قد انتحل شخصيات العديد من النجوم في الأسابيع الأخيرة، مثل تريبل إتش، وشون مايكلز.

واقترح روود على زيغلر أن يسحب ادعاءه بأنه الأفضل ،وذلك لأنه لم يتمكن من مواجهته حتى الآن، واقترح رود أن يحدث ذلك في عرض الجحيم في قفص 2017، وهو الأمر الذي وافق عليه دولف زيغلر عند سخريته من مظهر بوبي روود وطريقة دخوله، وحاول السخرية من شخصيته مجددًا لكنّ روود أسكته وردد عبارته الشهيرة مع الجماهير.