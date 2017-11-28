لأول مرة.. إيران تسمح للمرأة بالتعليق على مباريات رياضية

لأول مرة في التلفزيون الإيراني، سمحت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بوجود تعليق مباشر لمباريات رياضية بصوت أنثوي.

وقالت وكالة أنباء “إيسنا” الإيرانية، إن “التلفزيون الرسمي سمح وللمرة الأولى، استخدام المرأة للتعليق مدة 10 ساعات من أجل تغطية حية لحدث رياضي يتعلق بالمرأة”.

وأضافت الوكالة: “المرأة ستقوم بتغطية بطولة كرة القدم الخماسية لقارة آسيا التي انطلقت اليوم في محافظة كلستان شمال إيران، والتي يشارك فيها 20 منتخبًا آسيويًا”.

وخصص التلفزيون الرسمي الإيراني 10 ساعات للمنافسة النسائية من أصل 22 ساعة من اللعب خلال هذه البطولة التي سوف تنتهي، يوم الخميس المقبل.