أندية السعودية والإمارات ستلعب في إيران وقطر.. إلغاء الملاعب المحايدة في دوري أبطال آسيا

ألغى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اللعب على ملاعب محايدة خلال نسخة العام الجديد من دوري أبطال آسيا، بعدما خاضت أندية السعودية وإيران مواجهات على ملاعب محايدة بين سلطنة عمان، والإمارات، وقطر.

ورفض الاتحاد الآسيوي أيضًا طلبًا إماراتيًا باللعب على ملاعب محايدة أمام أندية قطر.

وأقر الاتحاد الآسيوي بشكل كامل إلغاء خوض مواجهات أندية دوري أبطال آسيا على ملاعب محايدة، بعدما وافق على طلب سعودي، بعدم اللعب في إيران، الموسم الماضي، على خلفية توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وبذلك ستلعب الأندية السعودية والإماراتية مواجهاتها مع أندية إيران وقطر في العواصم الأربع مع انطلاق نسخة جديدة من دوري أبطال آسيا.

وتوج أوراوا ريد الياباني بلقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية قبل أيام عن نجاحها في إعادة المواجهات السعودية إلى ملاعبها.

ويرى الاتحاد الآسيوي أن المسابقة تأثرت تسويقيًا باللعب على ملاعب محايدة، بخلاف عدم وجود توترات أمنية تحتم ذلك.