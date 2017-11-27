هل ألزم الاتحاد الآسيوي أندية السعودية باللعب في إيران؟

نفى الاتحاد السعودي لكرة القدم صدور أي قرارات من الاتحاد الآسيوي تلزم أنديته باللعب في إيران.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “عكاظ”، اليوم الاثنين، نقلاً عن مصدر مطلع في الاتحاد السعودي، فقد نفى صدور أي قرارات من الاتحاد الآسيوي تلزم الأندية السعودية باللعب في إيران ضمن منافسات بطولة الأندية.

وبحسب الصحيفة السعودية، طلب الأمين العام للاتحاد الآسيوي من الاتحادات المحلية إرسال توضيحات بالدول غير المصرح لهم بالسفر إليها.

وكان رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، أعلن أن لجنة بطولة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم صوتت، أمس الأحد، على إلزام الفرق السعودية والإماراتية باللعب على الأراضي الإيرانية.

وترفض الأندية السعودية اللعب في إيران بسبب ما تعرضت له في السابق من مضايقات وتجاوزات خلال مشاركتها في مواجهات بإيران، ومن بين مآخذ الأندية السعودية عدم توفير الأمن لفرقها من لحظة وصولها إلى المطار حتى مغادرتها.