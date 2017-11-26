الاتحاد الآسيوي يحدد الثلاثاء مستقبل الملاعب المحايدة ببطولات الموسم المقبل

يحدد المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بعد غد الثلاثاء الخطوات الرسمية المعتمدة لحل قضية الملاعب المحايدة بالبطولات الآسيوية للعام القادم، بعد أن تسببت الأزمات السياسية بالقارة في تنامي طلبات الملاعب المحايدة، وهو الأمر الذي يهدد استقرار وتسويق الكرة الآسيوية.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي قد اجتمعت أمس الجمعة في العاصمة اليابانية طوكيو، برئاسة القطري سعود المهندي، وقدّمت توصياتها للمكتب التنفيذي، والتي تضمّنت قيام الاتحادات الوطنية الأعضاء التي تتأثر بقرارات حظر السفر، بالتواصل مع حكوماتها من أجل السماح لفرق كرة القدم بالحصول على استثناء من هذه القرارات، وأن يتم تشكيل وفد آسيوي عالي المستوى للعمل على إيجاد حل بين الأطراف المعنية.

كما أوصت اللجنة بضرورة توصل الاتحادات ذات العلاقة لتوافق على الملاعب المحايدة، وفي حالة الإخفاق في التوصل إلى اتفاق، فإن الاتحاد الآسيوي سيقوم باختيار المكان المحايد.

وكان رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد وصل اليوم الأحد إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، التي ستشهد خلال الأيام القادمة جملة من الاجتماعات والفعاليات المتعددة، وفي مقدّمتها حفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي الذي سيقام الأربعاء المقبل.