روزبيرغ يتنبأ باعتزال هاميلتون قريبًا

أكد السائق الألماني المعتزل نيكو روزبيرغ، الفائز بلقب بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى للسيارات (فورمولا-1) في العام الماضي، أن زميله السابق في فريق مرسيدس، البريطاني لويس هاميلتون يفكر في إمكانية الاعتزال.

وقال روزبيرغ في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) خلال حضوره منافسات سباق أبوظبي للجائزة الكبرى، آخر سباقات الموسم، أمس الأحد: “لقد ألمح هذا العام إلى رغبته في عدم السفر باستمرار، ولم يكن ليلمح لهذا إذا لم يكن يفكر في الأمر (الاعتزال)”.

وتوج هاميلتون هذا العام بلقبه العالمي الرابع، كما يمتد تعاقده مع مرسيدس حتى نهاية 2018.

وتزامل السائق البريطاني مع روزبيغ في مرسيدس في الفترة ما بين عامي 2013 و2016 حتى اعتزال السائق الألماني في العام الماضي.

وتنامت الشائعات في الأسابيع الأخيرة حول إمكانية تمديد هاميلتون لتعاقده مع مرسيدس، ولكن في الوقت نفسه ثارت تكهنات أخرى حول اعتزاله.

ويكمل بطل العالم أربع مرات، الذي بدأ مشواره مع “فورمولا-1” في 2007، في كانون الثاني/يناير المقبل عامه الثالث والثلاثين.

وقال هاميلتون بعد سباق أبوظبي، الذي شارك فيه بعد أن حسم لقب البطولة مبكرًا: “مع مرور هذه المواسم الطويلة سيكون من الصعب والشاق الحفاظ على لقب فورمولا-1 في كل مرة”.