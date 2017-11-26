الاتحاد الدولي للقوى يمدد إيقاف الاتحاد الروسي

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الأحد عن استمرار إيقاف الاتحاد الروسي للعبة، بسبب عدم الامتثال لجميع الشروط المحددة لرفع الإيقاف.

وتعرض الاتحاد الروسي لألعاب القوى لعقوبة الحرمان من المشاركة في المنافسات الدولية منذ 2015، في أعقاب تقرير ريتشارد مكلارين كبير محققي الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) والذي أشار إلى وجود برنامج ممنهج لتعاطي المنشطات بين الرياضيين الروس برعاية جهات حكومية.

وذكر بيان الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن “الشروط التي حددها مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى لرفع الإيقاف عن عضوية الاتحاد الروسي لم يتم الوفاء بها بشكل كامل”.

والتزم الروس بشكل جزئي بالشروط المتعلقة بتحسين اختبارات الكشف عن المنشطات، وتنفيذ الإيقاف المؤقت بحق المدربين المتورطين في عمليات تعاطي المنشطات.

ولكن أكبر عقبتين في طريق روسيا هما رفض الاعتراف بمحصلة تقرير مكلارين، والعودة الملحة للوكالة الروسية لمكافحة المنشطات.