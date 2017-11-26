مباراة آرسنال وبيرنلي.. هل يتجاوز “المدفعجية” كبوات المواجهات خارج الملعب؟

يواجه فريق آرسنال خارج ملعبه فريق بيرنلي، في إطار مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويملك فرصة دخول منطقة الأربعة الكبار حال تحقيقه الفوز على فريق يعتبر مفاجأة بداية الموسم، إذ يحتل المركز السابع برصيد آرسنال نفسه وهو 22 نقطة، ويتخلف بفارق الأهداف، ويملك بدوره فرصة القفز للصفوف الأربعة الكبار.

وجمع فريق المدرب الفرنسي آرسين فينغر العلامة الكاملة على أرض ملعبه الاتحاد، إذ لعب 6 لقاءات حقق خلالها الفوز؛ لكنه يعاني خارج ملعبه ولم يتمكن من جمع سوى 4 نقاط من 6 لقاءات فوز وتعادل و4 هزائم.

ورغم كونه واجه منافسين أقوياء خارج ملعبه، مثل: ليفربول ومانشستر سيتي، وفقد نقاط اللقاء كما تعادل مع تشيلسي لكن آرسنال خسر أيضًا أمام ستوك سيتي وأمام واتفورد وفاز على إيفرتون.

ولم يخسر آرسنال أمام بيرنلي في الموسم الماضي، وفاز ذهابا وإيابا، كما فاز أيضا ذهابا وإيابا موسم 2014-2015 لكن منافسه اعتاد على نظام الهبوط لدوري الدرجة الأولى ثم الصعود للدوري الممتاز.

واستطاع المدرب شون دايك تكوين فريق ينافس الكبار رغم الميزانية المحدودة، ورغم كون الفريق اعتاد على نظام الصعود والنزول لكن استقرار الطاقم الفني لمدة 5 سنوات جعل الفريق يطور مستواه بشكل ملحوظ ويأمل هذا الموسم في المحافظة على مكان بين الكبار الموسم المقبل.

ولعب الفريق 6 لقاءات على أرض ملعبه فاز في ثلاثة وتعادل في اثنين وخسر واحدا، وخارج ملعبه تمكن من حصد 11 نقطة أيضا وحقق 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة.

وتبقى أبرز نتائج الفريق هذا الموسم فوزه خارج ملعبه، على تشيلسي وتعادله مع توتنهام وليفربول وكلها خارج ملعبه ويرغب في ضم آرسنال لضحاياه من الكبار.