آرسنال يستعد لتقديم عرض ضخم للتعاقد مع نجم ريال مدريد

يبدو أن إدارة آرسنال، اقتنعت أخيرًا، بضرورة صرف الأموال والتعاقد مع النجوم، بعد سنوات من الانتقادات؛ بسبب التعاقد مع لاعبين صغار، ثم بيعهم بأسعار كبيرة.

وأوضحت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية، أن إدارة آرسنال، تستعد لتقديم عرض ضخم؛ للتعاقد مع الويلزي غاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني.

وكانت تقارير سابقة تحدثت، عن استعداد مانشستر يونايتد وتوتنهام للتعاقد مع بيل (28 عامًا)، الذي يتعرض لانتقادات، منذ انضمامه إلى الفريق الملكي صيف العام 2013، قادمًا من السبيرز.

وأوضحت الصحيفة، نقلًا عن صحيفة “دون بالون” الإسبانية، أن بيل لن يستبعد الانضمام إلى آرسنال، رغم أنه المنافس التقليدي لتوتنهام، وهو ما قد يعرضه لانتقادات شديدة.

وأشارت تقارير إسبانية، قبل أسابيع، إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، اقتنع بضرورة بيع بيل، بعد أن خيّب التوقعات، مع تواضع مستواه، إضافة إلى تعرضه لإصابات بشكل متكرر.

ولم يلعب بيل مع ريال مدريد أي مباراة، منذ إصابته في مواجهة بروسيا دورتموند الألماني، في دوري أبطال أوروبا، في سبتمبر الماضي

وانتقل بيل إلى ريال مدريد مقابل 101 مليون يورو، في صفقة قياسية آنذاك.

وغاب بيل عن تدريبات ريال مدريد، اليوم الخميس، رغم توقعات مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، بأنه سيكون جاهزًا للعودة مع الفريق قبل مواجهة مالاغا، السبت، في الجولة الثالثة عشر، من الدوري الإسباني.

ولم يظهر الجناح الويلزي في الصور التي نشرها ريال مدريد، حول تدريبات اليوم، والتي شهدت عودة الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس والكرواتي ماتيو كوفاسيتش، واللذان تدربا مع المجموعة.

وكان المدرب الفرنسي، قد أكد بعد لقاء أبويل القبرصي، الثلاثاء، أن كيلور نافاس وكوفاسيتش وغاريث بيل، سيعودون للتدريبات الجماعية، الخميس، لكن الجناح الويلزي غاب عن التدريبات.