كأس العالم للتنس فكرة قد ترى النور قريبًا

يبدو أن خطط الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين الخاصة بإقامة بطولة دولية جديدة تنافس بطولة كأس ديفيز المعروفة سترى النور في القريب العاجل.

وكشفت مصادر داخل الرابطة لوكالة الأنباء الألمانية خلال منافسات البطولة الختامية لموسم بطولات لاعبي التنس المحترفين (الدوري العالمي)، التي شارك فيها أفضل لاعبي العالم، أنه تم التطرق إلى هذا الموضوع، ولكن المشكلة تكمن كما هو الحال دائمًا في تعديل الجدول الزمني المزدحم بالبطولات.

ولم يعقد أي اتفاق بعد حول هذا الموضوع، رغم أن خطة الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين تهدف إلى إحياء بطولة كأس العالم القديمة للفرق، والتي أقيمت في الفترة ما بين عامي 1978 و2012 ولكن في ثوب جديد.

ومن المنتظر أن يتم التصويت على هذا المقترح قبل بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الأول/يناير المقبل.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن الاقتراح المقدم من الاتحاد الأسترالي للتنس هو الأكثر وضوحًا، حيث اقترح هذا الاتحاد إقامة بطولة تمتد لـ 10 أيام قبل انطلاق أستراليا المفتوحة بمدن بيرث وسيدني وبريزبن.

وتقام بطولة “هوبمان” في بيرث، وهي بطولة استعراضية للفرق المختلطة، فيما تستضيف المدينتان الأخريان بطولات رسمية تابعة للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين ونظيرتها للسيدات.

ومن المنتظر أن تمنح البطولة الجديدة نقاطًا للمشاركين فيها، كما هو الحال مع باقي بطولات الرابطة العالمية، ويبلغ مجموع جوائزها 15 مليون دولار، حسبما أفادت “ماركا”.

وعلى أي حال ذكرت الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين أن هذه البطولة لن تنطلق قبل عام 2019.

وظلت احتمالية عودة بطولة كأس العالم للتنس التابعة للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين سرًا طوال الأشهر الماضية.

وتنامت الشائعات خلال بطولة مدريد للتنس الأخيرة حول رغبة لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، في أن يكون أحد المهتمين بالاستثمار في هذه البطولة الجديدة.