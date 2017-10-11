نادال وفيدرر يبلغان الدور الثالث لبطولة شنغهاي للتنس

استهل النجم الإسباني المخضرم، رافاييل نادال، حملته نحو الحصول على لقبه الأول في بطولة شنغهاي للأساتذة، بالفوز على الأمريكي جاريد دونالدسون بنتيجة 6 / 2، و6 / 1 في أقل من ساعة، ليصعد إلى الدور الثالث للمسابقة، اليوم الأربعاء.

ولم يواجه نادال، المصنف الأول عالميًا، الذي توج بلقبيه الأخيرين في بطولتي الولايات المتحدة (فلاشينغ ميدوز) رابع بطولات جراند سلام الكبرى وبكين، أدنى صعوبة في اجتياز عقبة منافسه الأمريكي الذي لم يفز سوى بثلاثة أشواط فقط خلال المباراة.

وضرب نادال، الفائز بـ16 لقبًا في بطولات غراند سلام الأربع الكبرى، موعدًا في الدور المقبل مع الإيطالي فابيو فونيني، الذي خسر أمامه في ثلاث مناسبات.

وحافظ نادال على سلسلة انتصاراته عقب تحقيق انتصاره الثالث عشر على التوالي، ويظل على قمة التصنيف العالمي، متفوقًا على غريمه السويسري روجيه فيدرر، في صراعهما للانقضاض على الصدارة قبل ختام الموسم.

وفي حال فوز نادال بلقب البطولة، وأخفق فيدرر في التأهل للمربع الذهبي للمسابقة، فإن النجم الإسباني سوف يضمن صدارة التصنيف العالمي بنهاية العام الحالي، مكررًا الإنجاز الذي حققه أعوام 2008 و2010 و2013.

وصرح نادال: “سيكون إنجازًا هامًا للغاية بالنسبة لي إذا تحقق ذلك، ولكن ما زال هناك عمل يتعين علينا القيام به”.

من جانبه، واصل فيدرر مطاردته لنادال، حيث صعد للدور الثالث أيضًا بفوزه على الأرجنتيني دييجو سيباستيان شوارتزمان بنتيجة 7 / 6 (7 / 4)، و6 / 4.

وتحدث دونالدسون /21 عامًا/ عن لقائه مع نادال قائلًا: “كانت المباراة سريعة للغاية من جميع الجوانب، دائمًا ما يتسم اللقاء الأول بالصعوبة، ولم يكن الأمر سهلًا بالنسبة لي على الإطلاق. في البداية يجب عليك احترام الظروف الجديدة”.

واختتم اللاعب الأمريكي الشاب حديثه، قائلًا: “إنني سعيد بكل شيء، كان من الصعب تصور بداية أفضل”.

وبلغ الألماني أليكسندر زفيريف، المصنف الثالث للبطولة، الدور الثالث أيضًا بتغلبه على البريطاني اليز بيديني، الذي لم يستطع إكمال المباراة بداعي الإصابة، حيث كانت النتيجة تشير لخسارته صفر / 4.

وتأهل البلغاري جريجوري ديميتروف، المصنف السادس للبطولة، للدور ذاته بتغلبه على الأمريكي ريان هاريسون بنتيجة 3 / 6 و6 / 3 و7 / 6 (8 / 6)، في مباراة استغرقت ساعتين ونصف الساعة تقريبًا.

ويلتقي ديميتروف في الدور القادم مع الأمريكي سام كويري، المصنف العاشر للبطولة، الذي فاز على مواطنه فرانسيس تيافوي بنتيجة 6 / 3 و7 / 6 (9 / 7).

وتغلب الفرنسي جيل سيمون على البلجيكي ديفيد جوفين، المصنف الثامن للبطولة، الفائز ببطولة طوكيو مؤخرًا، بنتيجة 7 / 6 (7 / 4)، و6 / 3، في حين فاز الألماني يان لينارد شترف على الجنوب أفريقي كيفن أندرسون، الذي خاض المباراة النهائية لبطولة الولايات المتحدة، بنتيجة 7 / 6 (7 / 5)، و7 / 6 (7 / 2).