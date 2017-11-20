نتائج عرض سيرفايفر سيريس 2017.. عودة قوية لتريبل إتش وجون سينا وفريق راو يهزم سماكداون (فيديو)

تابع عشاق المصارعة الحرة العالمية في العالم يومًا لن ينسى من نزال “سيرفايفر سيريس 2017″، والذي كان ينتظره الكثيرون، خاصة مع ظهور تريبل إتش للمرة الأولى منذ فترة طويلة، وعودة جون سينا إلى الحلبة من جديد إضافة إلى مشاركة كيرت أنجل.

ويعتبر “سيرفايفر سيريز” هو العرض الوحيد على مدار العام الذي يلتقي فيه مصارعو عرض “رو” مع نظرائهم من عرض “سماكدون” وجهًا لوجه.

إلياس سامسون يفوز على مات هاردي

تمكن المصارع إلياس سامسون من تحقيق انتصار نظيف على مات هاردي الذي من المتوقع أن يكون قد تعرض لإصابة ليست سهلة.

إنزو أموري يفوز على كاليستو

نجح المصارع إنزو أموري بالاحتفاظ بلقب الوزن المتوسط، بعد أن قدم مواجهة جيدة نظرًا؛ لكونها مواجهة ضمن مواجهات العرض التمهيدي.

المواجهة الثالثة

لم يجد فريق سامي زين، وكيفين أوينز صعوبة تذكر في تحقيق الفوز على فريق تايلر وفاندانغو في ختام مواجهات العرض التمهيدي.

المواجهة الرابعة

تمكن فريق ذا شيلد من تقديم افتتاحية رائعة، لعرض بحجم سيرفايفر سيريس مع فريق نيوداي، الذي ظهر بشكل رائع، وكان منافسًا قويًا للغاية منذ انطلاق النزال، وتمكن فريق ذا شيلد من انتزاع الفوز عن طريق المصارع المجنون دين أمبروز بمساعدة من باقي أعضاء الفريق.

سيدات الرو ضد سيدات سماك داون

أظهرت المصارعة تامينا سنوكا عضوة فريق سماك داون قوة كبيرة، إذ تفوقت على عدد من مصارعات فريق الرو؛ إذ كانت البداية مع المصارعة بلي، ثم إقصاء الضخمة نيا جاكس واستمرت في التألق مع صديقتها، إلى أن تبقت المصارعة آسكا وحيدة من فريق الرو، واستطاعت التغلب على تامينا سنوكا ومن ثم التغلب على نتاليا وإجبارها على الاستسلام وتحقيق فوز كبير لعرض الرو.

المواجهة السادسة

تمكن المصارع العنيف بارون كوربين من تحقيق فوز مستحق على بطل القارات ذا ميز، الذي حصل على المساعدة من مساعديه دالاس وكيرتس أكسل، ولكن كان للمصارع كوربين الأفضلية رغم التدخلات من مساعدي ميز.

المواجهة السابعة

نجح ذا أسوس من الانتصار في نزال زوجي مع بسيزارو وشيموس، وذلك ليثبتوا للجميع بأن أبطال الزوجي في سماكداون أقوى من أبطال الزوجي في راو بعد هذه المواجهة القوية

المواجهة الثامنة

تمكنت بطلة سماك داون تشارلوت فلير من تنفيذ حركة إخضاع عنيفة أجبرت بليس على الاستسلام وتقدمت للعرض الأزرق بواقع 3 انتصارات مقابل انتصارين فقط للرو.

بروك ليسنر يفوز على أب جي ستايلز

استطاع الوحش البشري بروك ليسنر السيطرة منذ بداية اللقاء، ولكن لم تستمر كثيرًا؛ إذ أظهر أي جي ستايلز بعضًا من السرعة والذكاء في محاولة منه لتهديد الوحش ليسنر، ولكن الأخير كان صاحب الكلمة العليا في المواجهة، واستطاع إنهاء النزال بضربة قاضية F5 وحسم المواجهة التي قدم فيها النجمان أداءً مذهلًا.

فريق الرو يفوز على سماك داون

قدم فريق سماك داون لايف مع فريق الرو مواجهة تليق بالحدث الرئيس لعرض بحجم سيرفايفر سيريس 2017، إذ استطاع فريق الرو السيطرة من حيث العدد على نجوم سماك داون وساعد في ذلك تدخل سامي زين وكيفين أوينز للهجوم على شين مكمان أثناء محاولته إنقاذ راندي أورتن من أعضاء الرو.

استطاع شين مكمان التخلص من الثنائي باستخدام كرسي حديدي، ولكن وجد نفسه وحيدًا ضد الثلاثي المتبقي من فريق عرض الرو وهم كيرت أنجل وتربل إتش وستورمان، ولكن استكمل شين مكمان اللقاء.

دخل مدير عام الرو كيرت أنجل الحلبة وبدا بالهجوم على شين مكمان، وكاد الأخير يستسلم بعد حركة إخضاع قوية للغاية من أنجل، ولكن تدخل تربل إتش وبدأ بالهجوم على كيرت أنجل ووضع شين مكمان الفاقد للوعي أعلى أنجل ليقصيه خارج المواجهة، ونفذ ضربته القاضية الثانية على شين مكمان آخر عضو فى فريق سماك داون وأقصاه هو الآخر وحقق الفوز لفريق الرو.

وبدأ بالاحتفال مع برون ستورمان العضو المتبقي من فريق الرو، ولكن الأخير لم يكن راضيًا عن ما فعله تربل إتش وبدأ بالهجوم عليه ونفذ حركته القاضية مرتين متتاليتين.