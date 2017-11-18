تكلّف أكثر من مليون دولار.. شاهد الصور الأولى لزفاف سيرينا وليامز

نشرت نجمة التنس الأمريكية سيرينا وليامز أول صور من حفل زفافها على زوجها ألكسيس أوهانيان، الذي أقيم فجر الجمعة، وبلغت تكلفته مليون دولار.

وبين الصور واحدة يقبّلان فيها بعضهما البعض بعد عقد القران في نيو أورليانز، حيث بدت سيرينا، البالغة 36 عامًا، متألقة بفستان الزفاف الذي تبلغ قيمته 2.6 مليون جنيه إسترليني، بينما ارتدى ألكسيس بدلة رمادية اللون وسروالًا رماديًا، وحملا طفلتهما أليكسيس التي يبلغ عمرها شهرين.

وكتب ألكسيس عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “أنتِ الأعظم في كل العصور، وليس فقط في الرياضة، أنا أتحدث عن الأم والزوجة”.

وعقب عقد القران غيّرت سيرينا ملابسها وارتدت فستانًا من ماركة “فيرساتشي” أبيضَ ومطرزًا، وفي لقطة أخرى من الحفل جلس الزوجان على أريكة، مع ابنتهما ألكسيس.

وكان بين قائمة الضيوف النجمة بيونسي وكيم كارداشيان، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الزفاف حتى صباح اليوم التالي.

ومن بين الضيوف الآخرين الممثلة إيفا لونغوريا، التي حضرت مع زوجها خوسيه باستون، وبالطبع حضرت فينوس شقيقة سيرينا الكبرى.

كما حضرت نجمة التنس الشهيرة كارولين فوزنياكي بلباس أزرق طويل مع خطيبها الجديد، لاعب كرة السلة ديفيد لي.

ويتردد أن الحفل تكلف أكثر من مليون دولار، وأغلق الشارع المواجه لمقر عقد القران تمامًا، حيث تم بناء مقر لتناول المشروبات في الشارع للضيوف.