إلزام وزيرة الرياضة الفرنسية السابقة بدفع تعويض لنجم التنس الإسباني نادال

أصدرت محكمة فرنسية، اليوم الخميس، حكمًا على وزيرة رياضة سابقة بدفع تعويض قدره عشرة آلاف يورو (12 ألف دولار) لنجم التنس الإسباني رافاييل نادال، بعدما اتهمته الوزيرة الفرنسية بتناول مواد ممنوعة.

وكان نادال رفع دعوى تشهير ضد روزالين باشلو، وزيرة الصحة والرياضة الفرنسية السابقة، في نيسان/أبريل عام 2016، حيث ذكر آنذاك أن أي تعويضات سيحصل عليها سوف يتبرع بها للمؤسسات الخيرية.

ووقفت المحكمة في صف نادال ضد باشلو، التي صرحت في التلفزيون الفرنسي أن غياب نادال عن المشاركة في إحدى بطولات رابطة لاعبي التنس المحترفين عام 2012 بسبب إصابته في الركبة، كان محاولة منه لإخفاء اختبار إيجابي لمكافحة المنشطات.

وفي خضم الضجة التي أثيرت، فقد ردت باشلو في وقت لاحق على تصريحاتها قائلة: “إنني أعبر فقط عن التعليقات التي نشرت على نطاق واسع بين المهتمين برياضة التنس والصحافة”.

وأعرب نادال عن سعادته بقيام المحكمة بدعم سمعته.

وصرح اللاعب الإسباني عقب صدور الحكم: “أعرب عن ثقتي المطلقة في النظام (القضائي) الفرنسي”.

وأضاف: “عندما قدمت الادعاء، لم يكن هدفي الدفاع عن نزاهتي وصورتي كرياضي فقط، ولكني أيضًا كنت أسعى للدفاع عن القيم التي ظللت أدافع عنها طوال مسيرتي الاحترافية”.

وتابع: “(أردت أن أتجنب) الظروف المستقبلية التي يمكن فيها لأي شخص عام أو خاص توجيه اتهامات مهينة ضد أي رياضي، دون أي أسباب أو (حقائق)”.

وأشار: “لم تكن لدي أي دوافع اقتصادية على الإطلاق”.

وشدد نادال على أنه سوف يتبرع بمبلغ التعويض للأعمال الخيرية.