ثلاثة من لاعبي كرة السلة الأمريكيين يسرقون متجرًا في الصين

اعتذر ثلاثة من لاعبي كرة السلة بكلية أمريكية اليوم الأربعاء عن سرقة متجر في الصين، واعترفوا بارتكاب الجريمة وأعربوا عن أسفهم على ذلك.

وقال كودي رايلي، لاعب كرة السلة بجامعة كاليفورنيا لوس أنغلوس، خلال مؤتمر صحفي: “أتحمل المسؤولية عن الخطأ الذي قمت به من سرقة للمتجر”.

وقرأ اللاعبون الثلاثة بيانات معدة سلفًا في المؤتمر الصحفي وغادروه دون تلقي الأسئلة.

وقال ليانغيلو بال الذي اعتذر أيضًا لشعب الصين “أود أن أبدأ بالقول: آسف للسرقة من مخازن الصين، لم أتخذ القرار الصائب، وكنت مخطئًا في ذلك”.

وقال جالين هيل: “لقد تملكني الغباء أثناء فعلتي.. لا توجد طريقة أخرى للقول بغير ذلك”.

واتهمت السلطات الصينية رايلي وبول وهيل بسرقة حقائب مصمم من متجر راق في هانغتشو الأسبوع الماضي، بينما كانوا فى الصين في معرض أدوات لعب، وفقًا لتقارير إعلامية متعددة.

وأعرب الثلاثة عن شكرهم للرئيس دونالد ترامب، الذي أعلن أمس الثلاثاء أنه تدخل لتأمين إطلاق سراحهم.