NBA.. سلتيكس يواصل سلسلة انتصاراته بدوري السلة الأمريكي

حقق بوسطن سلتيكس الانتصار الثاني عشر على التوالي، إذ تغلّب على ضيفه تورونتو رابتورز 95 / 94 مساء الأحد ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وذلك بعد أن استهل الفريق مشواره في الموسم بهزيمتين متتاليتين.

وواصل بوسطن سلتيكس انفراده بصدارة مجموعة المنطقة الشرقية، بينما مني رابتورز اليوم بالهزيمة الخامسة له في الموسم مقابل سبعة انتصارات، محتلا المركز السادس في المجموعة نفسها.

وافتقد بوسطن سلتيكس جهود النجم كيري إيرفينغ، الذي تعرض لإصابة في الوجه وخرج خلال الربع الأول من مباراة الفريق أمام تشارلوت هورينتس مساء الجمعة، بينما عاد أل هورفورد من جديد وسجل للفريق 21 نقطة.

وسجل جايلن براون 18 نقطة لسلتيكس، وأضاف زميله تيري روزيير 16 نقطة بعد مشاركته من مقعد البدلاء، بينما كان ديمار ديروزان أبرز عناصر رابتورز وسجل للفريق 24 نقطة.

وأحرز بول جورج 37 نقطة، وأضاف راسيل ويستبروك 27 نقطة؛ ليقودا أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى الفوز على دالاس مافريكس 112 / 99.

ورفع ثاندر عدد انتصاراته بذلك إلى ستة، مقابل سبع هزائم، بينما كانت الهزيمة هي الثانية عشرة لمافريكس مقابل انتصارين فقط.

وفي مباراتين أخريين، تغلب هيوستن روكتس متصدر مجموعة المنطقة الغربية، على إنديانا بيسرز 118 / 95.. وديترويت بيستونز على ميامي هيت 112 / 103.