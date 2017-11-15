قد يتعرض لعقوبات صارمة.. بطل مصارعة السومو يضرب زميله بزجاجة بيرة (صور)

قدم البطل الياباني في رياضة السومو هاروما فوجي اعتذاره علنيًا بعدما تسبب في إصابة بطل آخر في رأسه إثر ضربه بزجاجة بيرة خلال حفل أقيم في منغوليا.

وأصيب تاكانوا في رأسه إثر الحادث ودخل المستشفى، ولم تعرف تفاصيل كثيرة حول سبب الخلاف بين البطلين.

وقال هاروما فوجي في تصريح للصحفيين :” أعتذر للجميع لتسببي في مشاكل للآخرين .”

ويعتبر البطل الياباني البالغ من العمر 33 سنة من أفضل الأبطال في رياضة السومو وأشهرهم حاليًا.

وتفرض جمعية رياضة السوم في اليابان قوانين صارمة على أبطال اللعبة ولذلك أقصت هاروما فوجي من المشاركة في البطولة القادمة والتي تنطلق بعد أسبوعين.

كما فُتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث وقد يؤدي لعقاب البطل الياباني.

وتعيش رياضة السومو فضائح كثيرة أبرزها التلاعب باللقاءات.