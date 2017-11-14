روسيا تقتنص تعادلًا مثيرًا من إسبانيا وديًا

فرض المنتخب الروسي التعادل الإيجابي 3 /3 على ضيفه الإسباني، اليوم الثلاثاء، في المباراة الودية التي جمعت بينهما في سان بطرسبرغ.

وتقدم المنتخب الإسباني بهدفين حيث افتتح خوردي ألبا مدافع برشلونة التسجيل في الدقيقة التاسعة، ثم أضاف سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 34، وردّ الفريق الروسي بهدف عن طريق فيدور سمولوف في الدقيقة الـ 41.

وخلال الشوط الثاني، أدرك “ألكسي” التعادل لروسيا في الدقيقة الـ 51، ثم سجل راموس الهدف الثاني له، والثالث لإسبانيا في الدقيقة الـ 54 من ضربة جزاء قبل أن يسجل “سمولوف” الهدف الثاني له، والثالث لروسيا في الدقيقة الـ 70.

وأنهى الفريق الروسي المباراة بعشرة لاعبين بعد إصابة الحارس أندري لونيف في الثواني الأخيرة من اللقاء، وهو الوقت الذي استنفد فيه الفريق كل تغييراته.

واكتسح المنتخب الإسباني نظيره كوستاريكا 5 /صفر في الجولة الماضية من المباريات الودية، فيما خسرت روسيا أمام الأرجنتين بهدف دون رد.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين لكأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا على أرضها.