رئيس هيئة الرياضة الإماراتية يفتح تحقيقًا عاجلًا في فضيحة العداءة إلهام بيتي

قرر يوسف السركال، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالإمارات، فتح تحقيق عاجل عن طريق الأمانة العامة للهيئة، بمجرد علمه بتفاصيل واقعة العداءة إلهام بيتي، أمس الأحد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الخليج”، اليوم الاثنين، فإن السركال شدد على انزعاجه من الحادثة بملابساتها التي اعتبرها غريبة ودخيلة على رياضة الإمارات، لا سيما أن رياضة ألعاب القوى لها باع طويل في المشاركات الخارجية، ويتم الرهان عليها في كل المشاركات الأولمبية تقريباً.

وأكد أن الموضوع لن يمر مرور الكرام، وستتم محاسبة كل مقصر بمنتهى الشفافية، ولكن لا بد من التحقيق في كل المعلومات والبيانات أولاً، والاستماع إلى دفوعات كل طرف ودوره فيما حدث، ابتداء من ألعاب القوى، ومروراً باللجنة الأولمبية، وانتهاء بالأمانة العامة للهيئة.

وأضاف، أن الواقعة تسيء لرياضة الإمارات، وأن تكتم اتحاد ألعاب القوى على إيقاف اللاعبة وإيهام الجميع بأنها مصابة خطأ جسيم.

وقال السركال، إن الهيئة في المرحلة الجديدة لن تقبل بأي تجاوزات أو مخالفات من أي نوع، وستحرص على الحوكمة في إدارة كل شؤون الحركة الرياضية، وتفعيل الرقابة والمحاسبة بشكل دوري وسريع، مع التأكيد على الشفافية والنزاهة طوال الوقت، بحيث تكون مصلحة رياضة الإمارات في المقام الأول دائمًا وأبدًا.

وكشفت تقارير صحافية أمس أن اتحاد ألعاب القوى ضبط متلبساً بتهمة الكذب وتضليل الرأي العام، بعد أن نشرت تفاصيل قضية العداءة إلهام بيتي، والتي اتضح أنها موقوفة من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى بسبب المنشطات.