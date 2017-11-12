NBA.. روكتس يثأر من ممفيس في دوري السلة الأمريكي

المصدر: د ب أ

سجل جيمس هاردن 38 نقطة، ليقود هيوستون روكتس للفوز على ممفيس غريزليس 111 /96 مساء السبت في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وبعد خسارته مرتين أمام ممفيس في أول أسبوعين من الموسم، نجح روكتس في الثأر أخيرًا.

وتكفل تيريكي إيفانز بتسجيل 22 نقطة لفريق غريزليس.

وحقق روكتس فوزه الخامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة محتلًا المركز الثاني في المجموعة الغربية، بفارق الأهداف خلف غولدن ستيت واريورز المتصدر والذي تغلب على فيلادلفيا 135 /114.

وفاز نيو أورليانز على لوس أنغليس كليبرز 111 /103 إذ سجل ديماركوس كوزينس 35 نقطة و15 متابعة، وأضاف انتوني ديفيز 25 نقطة، وعشر متابعات لنيو أورليانز.

وأحرز بليك غريفين 27 نقطة لفريق كليبرز، وأضاف دياندري جوردان 12 نقطة و14 متابعة.

وتغلب نيويورك نيكس على ساكرامينتو كينغز 118 /91 إذ سجل كريستابس بورزينغيس 34 نقطة وأضاف كورتني لي 20 نقطة لفريق نيكس.

وسجل أينيس كانتر 17 نقطة و13 متابعة لنيكس، وتكفل سكال لابيسيري بتسجيل 19 نقطة، وأضاف بادي هيلد 17 نقطة لكينغز.

وفاز واشنطن ويزاردز على أتلانتا هوكس 113 /94 إذ سجل برادلي بيل 19 نقطة، وأضاف ماركيف موريس، وكيلي اوبري 18 نقطة لكل منهما لفريق ويزاردز.

وفي باقي المباريات فاز، سان أنطونيو سبيرز على شيكاغو بولز 133 /94 وميلواكي بكس على لوس أنغليس ليكرز 98 /90 وكليفلاند كافالييرز على دالاس مافريكس 111 /104 ودنفر نجتس على اورلاندو ماجيك 125 /107 ويوتا جاز على بروكلن نتس 114 /106 وفينيكس صنز على مينسوتا 118 /110.